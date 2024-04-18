Де Росси продолжит тренировать «Рому» в следующем сезоне

«Рома» объявила о продлении контракта с Даниэле Де Росси.

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Де Росси возглавил «Рому» в январе после увольнения Жозе Моуринью, подписав соглашение до конца сезона. Под его руководством «Рома» выиграла 11 из 18 матчей, потерпев лишь 2 поражения на этом отрезке.