«Спартак» поздравил болельщиков со 102-летием клуба

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала поздравление в честь 102-летия клуба. Красно-белые поздравили со знаменательной датой болельщиков и пожелали своим футболистам красивой игры и ярких победы.

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«102-й день рождения сегодня празднует футбольный клуб «Спартак»! От всей души поздравляем красно-белых с этой памятной датой, желаем красивого футбола и ярких побед!» — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм канале.

Напомним, на данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 23 матча. Недавно красно-белые отправили в отставку своего главного тренера Гильермо Абаскаля. СМИ связывают клуб с Валерием Карпиным, Станиславом Черчесовым, Владимиром Ивичем и Паскалем Янсеном.