Спортдир «Оренбурга» прокомментировал вылет команды из турнира

Все сотрудники «Оренбурга» расстроились из‑за поражения от «Динамо», команда хотела побороться за победу в Кубке России, заявил «Матч ТВ» спортивный директор футбольного клуба Дмитрий Андреев.

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В среду «Оренбург» в домашнем матче первого этапа полуфинала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России проиграл «Динамо» со счетом 2:4 и завершил выступление в турнире.

— По качеству игра была хорошей. В конце немного не хватило в завершении атак, поэтому мы забили два мяча, а «Динамо» — четыре. Если бы свои моменты реализовали, счет мог быть в нашу пользу. Соперник нанес пять ударов в створ, почти все залетело, мы же били намного чаще, но получилось, как получилось.

— Первый гол в ваши ворота был необязательным?

— В трех голах были индивидуальные ошибки, но футбол состоит из них. Просто не надо совершать их в дальнейшем.

— Как оцените выступление в Кубке России, рассчитывали, что доберетесь до этой стадии?

— Состав позволяет нам играть в обоих турнирах, поэтому мы расстроились из‑за вылета. Конечно, хотелось пройти дальше, побороться за победу в Кубке. Перед началом сезона президент ставил задачу выйти из группы, а дальше уже пройти как можно дальше, — сказал Андреев «Матч ТВ».

В матче 25‑го тура РПЛ «Оренбург» 21 апреля сыграет с «Зенитом», встреча состоится в Санкт‑Петербурге и начнется в 16:15 мск.