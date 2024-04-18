Головин рискует пропустить остаток сезона из-за травмы лодыжки

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин может пропустить остаток этого сезона из-за полученной травмы лодыжки, сообщает французское интернет-издание L'Équipe. Повреждение футболист заработал на тренировке.

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Напомним, Александр Головин присоединился к «Монако» в 2018 году, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. В нынешнем сезоне российский хавбек провёл 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

В следующем матче внутреннего первенства «Монако» сыграет с «Брестом» на выезде. Игра состоится 21 апреля.