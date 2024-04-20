В "Монако" назвали сроки восстановления футболиста Головина

Восстановление российского футболиста "Монако" Александра Головина займет несколько недель, у него выявлено растяжение левой лодыжки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Монако".

"Это растяжение левой лодыжки. У нас нет точных данных по срокам восстановления, но это займет несколько недель", - сказали в пресс-службе.

18 апреля газета L'Equipe сообщила, что Головин из-за травмы лодыжки пропустит остаток сезона. По информации источника газеты, на восстановление футболисту потребуется 5 недель. Позднее в пресс-службе "Монако" подтвердили ТАСС информацию о травме игрока.

27-летний полузащитник в текущем сезоне забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 25 играх чемпионата Франции. "Монако" после 28 игр набрал 52 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. 21 апреля монегаски на выезде сыграют с "Брестом", который идет на 2-й строчке с 53 очками в 29 встречах.