Головин рискует пропустить остаток сезона из-за травмы

Полузащитник сборной России и французского »Монако» Александр Головин может пропустить остаток этого сезона из-за полученной травмы лодыжки. Газета.Ru

По информации источника, 27-летний футболист получил растяжение связок в лодыжке во время тренировки. Ожидается, что на восстановление ему потребуется пять недель. Таким образом, он не сможет сыграть до конца чемпионата Франции. Lenta.ru

Российский полузащитник в текущем сезоне забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 25 играх чемпионата Франции. "Монако" после 28 игр набрал 52 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. 21 апреля монегаски на выезде сыграют с "Брестом", который идет на 2-й строчке с 53 очками в 29 встречах. ТАСС