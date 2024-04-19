Широков: в «Динамо» есть товарищ, который думает, что он самый умный

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков, ныне являющийся директором «Леон Сатурна», высказался о функционерах, которые совмещают или пытаются совмещать обязанности генерального и спортивного директора.

«Прообраз связки генеральный — спортивный может может быть в «Динамо». Пришли ребята из «Зенита», которые понимают, что офис — это офис, а спортивная составляющая — это спортивная составляющая, и никто особо не лезет. Но со спортивным тоже есть вопросы. Там есть товарищ, который думает, что он самый умный, — правда, пока это не подтверждается. Даже если ты надел очки, это ни о чём не говорит», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.