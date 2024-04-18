Агент Дзюбы рассказал о положении игрока в «Локомотиве»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, высказался о текущем положении российского форварда в московской команде.

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«У Артёма прекрасные отношения и с партнёрами по команде, и с главным тренером. Они постоянно общаются. Никакого недопонимания, обид и конфликтов нет. Артём — один из лидеров «Локомотива»: и на поле, и в раздевалке. Все последние слухи в СМИ — выдумки с целью раскачать ситуацию под нужным углом», — приводит слова Гольдмана Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» сомневается в продлении контракта с Артёмом Дзюбой. Нападающий в качестве возможного варианта продолжения карьеры рассматривает китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий. В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2024 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 2,8 млн.