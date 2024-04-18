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Объявлены судейские назначения на матчи 25-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Объявлены судейские назначения на матчи 25-го тура РПЛ
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19 апреля (пятница)

«Краснодар» – «Факел»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.

20 апреля (суббота)

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.

«Балтика» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Артём Любимов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

21 апреля (воскресенье)

«Пари НН» – «Динамо»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Алексей Воронцов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Хральцов.

«Сочи» – «Урал»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Олег Соколов.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мартынов.

Футбол
Иван Абросимов
Сергей Цыганок
Рафаэль Шафеев
Евгений Буланов
Ранэль Зияков
Павел Кукуян
Николай Волошин
Ян Бобровский
Алексей Амелин
Василий Казарцев
Александр Колобаев
Андрей Веретешкин
Евгений Кукуляк
Максим Гаврилин
Валерий Данченко
Игорь Демешко
Максим Ковалев
Эдуард Малый
Владимир Москалев
Владислав Безбородов
Роман Галимов
Артем Чистяков
Антон Кобзев
Владимир Сельдяков
Евгений Турбин
Виталий Мешков
Сергей Карасев
Сергей Мартынов
Андрей Фисенко
Алексей Сухой
Александр Гончар
Сергей Куликов
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