Суд утвердил мировое соглашение между Газизовым и «Спартаком»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил «Матч ТВ», что суд утвердил мировое соглашение между ним и московским клубом.

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Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. После увольнения из московского клуба топ‑менеджер подавал несколько исков к клубу и его экс‑владельцу Леониду Федуну. В мае прошлого года сообщалось, что «Спартак» продолжает дело о взыскании с Газизова 93 миллионов рублей. В декабре юрист клуба Татьяна Завьялова заявила «Матч ТВ», что «Спартак» не хотел бы взыскивать денежные средства с бывшего генерального директора и готов пойти на мировое соглашение. Газизов также рассказал «Матч ТВ», что судебный процесс не нужен ни ему, ни «Спартаку».

— Мы договорились со «Спартаком» отказаться от исков в рамках мирового соглашения. Они отказались от исков в мою сторону, я отказался от исков в их сторону. Мировое соглашение утверждено. Никаких судебных процессов между мной и «Спартаком» сейчас нет. За кадром остается один вопрос, связанный с Леонидом Федуном. Там дело касается не только расписки, есть еще дела. Все вопросы у меня были только к нему. К клубу у меня никогда не было претензий, так получилось, что на тот момент он был владельцем клуба.

— Есть ли планы по организации совместной пресс‑конференции со «Спартаком»?

— Разумные люди все понимают, — сказал Газизов «Матч ТВ».