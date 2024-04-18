Булыкин назвал наивысшее достижение московского «Динамо» за 101-летнюю историю клуба
Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин назвал самое грандиозное достижение бело-голубых за 101-летнюю историю клуба. Так, он выделил «Золотой мяч» Льва Яшина. Это первый и единственный за всю историю футбола прецедент, когда награду лучшему футболисту года вручили голкиперу.
«Если смотреть на всю историю «Динамо» то, конечно, Лев Яшин, который выиграл «Золотой мяч». Вряд ли ещё такое наивысшее достижение повторится. Наверное, ещё отмечу бронзу в сезоне-2021/2022. Команда боролась с «Зенитом», но не смогли хорошо войти в весеннюю часть чемпионата и заняли третье место. Это был очень обнадёживающий сезон», — приводит слова Дмитрия Булыкина Legalbet.
Напомним, сегодня, 18 апреля, футбольному клубу «Динамо» исполнился 101 год.
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