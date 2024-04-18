Булыкин назвал наивысшее достижение московского «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин назвал самое грандиозное достижение бело-голубых за 101-летнюю историю клуба. Так, он выделил «Золотой мяч» Льва Яшина. Это первый и единственный за всю историю футбола прецедент, когда награду лучшему футболисту года вручили голкиперу.

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«Если смотреть на всю историю «Динамо» то, конечно, Лев Яшин, который выиграл «Золотой мяч». Вряд ли ещё такое наивысшее достижение повторится. Наверное, ещё отмечу бронзу в сезоне-2021/2022. Команда боролась с «Зенитом», но не смогли хорошо войти в весеннюю часть чемпионата и заняли третье место. Это был очень обнадёживающий сезон», — приводит слова Дмитрия Булыкина Legalbet.

Напомним, сегодня, 18 апреля, футбольному клубу «Динамо» исполнился 101 год.