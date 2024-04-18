Гюндоган высказался об удалении Араухо в матче с ПСЖ

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган прокомментировал эпизод с удалением центрального защитника каталонского клуба Рональда Араухо на 29-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).

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«Это Лига чемпионов. Независимо от соперника, невозможно отыграться, если один из ваших игроков удалён с поля. Мы очень разочарованы. Мы чувствовали, что контролировали ход матча до красной карточки. Если тым был фол, то это красная карточка. Я бы предпочёл пропустить гол или позволить выйти нападающему «один на один». Он далеко пробросил мяч, и я не уверен, что он забил бы. Я бы оставить шанс нашему вратарю, он мог бы спасти или пропустить. То, что ты играешь без одного футболиста с самого начала матча, убивает тебя», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.

Напомним, Араухо получил прямую красную карточку за фол последней надежды на вингере «ПСЖ» Брэдли Баркола.