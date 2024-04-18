Быстров рассказал, что Игорь Денисов отчислил из команды собственного сына

Бывший футболист «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров рассказал о тренерской справедливости своего бывшего одноклубника Игоря Денисова, который сейчас тренирует детей. По словам Быстрова, Денисов даже отчислил из команды собственного сына, ведь тот не справлялся с конкуренцией.

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– Как у него дела? Он же в «Торпедо». – Всё хорошо. У него и своя команда 2011 года. Я ему там и помогал. Вот Игорь как раз воспитывался в тех условиях, о которых я говорю. Он меня поддерживает. К нему не подходят футболисты с жалобами на усталость. Устал – садись на скамейку, но на поле ты больше не выйдешь. Спрос со всех одинаковый. У него два сына – один справляется к конкуренцией, а второй – нет. И он его убрал из команды. Вот такие требования должны быть, – сказал Быстров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.