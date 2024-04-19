Юрген Клопп прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Лиги Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал вылет команды из Лиги Европы. Напомним, в ответном четвертьфинальном матче «Ливерпуль» обыграл «Аталанту», но по итогам двух матчей уступил итальянскому клубу со счётом 1:3 и покинул турнир.

«Мы выиграли игру, и это была именно та реакция, которую мы хотели показать. Это было сложно, и мы знали, что так будет, но «Аталанта» заслуживает выход в полуфинал на 100%. Это смешанные эмоции. Мы выбыли, но я доволен игрой. Нам бы хотелось поехать в Дублин, но этого не произошло. Самой большой проблемой была неспособность поддерживать тот же темп во втором тайме. В первом тайме они очень сильно давили на нас, но нам всё же удалось создать несколько явных моментов. В любом случае «Аталанта» заслуживает того, чтобы пройти дальше», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Лиги Европы «Аталанта» встретится с «Марселем».