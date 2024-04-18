Канчельскис высказался о противостоянии ЦСКА и «Зенита» в Кубке России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о предстоящем финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом». Напомним, встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 15 мая.

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