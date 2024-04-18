Хави отменил тренировку «Барселоны» из-за напряженной атмосферы в команде

Главный тренер «Барселоны» Хави отменил тренировку команды по причине напряжённой атмосфере в ней, возникшей на фоне домашнего проигрыша в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4), а также критического заявления полузащитника сине-гранатовых Илкая Гюндогана в адрес защитника Рональда Араухо, получившего прямую красную карточку в указанной встрече. Об этом сообщает AS.

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По информации источника, Хави и его тренерский штаб принял решение отменить сегодняшнюю тренировку с целью разрядить напряжённую атмосферу в команде. Изначально планировалось, что футболисты каталонского клуба будут тренироваться с целью лучше подготовиться к матчу 32-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», который состоится 21 апреля.