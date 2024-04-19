«Рома» оставила «Милан» без трофея — обзор матча

Столичный клуб играл больше часа вдесятером и потерял из-за травмы Лукаку, но всё равно прошёл красно-чёрных.

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Ответный матч «Ромы» и «Милана» получился достаточно событийным. По его итогам мы узнали ещё одного участника 1/2 финала Лиги Европы.

Неделю назад «Рома» обыграла соперника на «Сан-Сиро» (1:0) и заметно повысила шансы на выход в следующий раунд. Между двумя матчами с «Миланом» команда Даниэле Де Росси заехала в Удине. На 71-й минуте защитник римского клуба Эван Н’Дика потерял сознание прямо на поле, после чего его доставили в больницу. Команды решили не продолжать матч, оставшиеся минуты доиграют в другой день. К счастью, 17 апреля Н’Дика уже выписали из больницы.

Два гола, попадание в перекладину, прямая красная карточка, три замены, травма — и всё это было в первом тайме ответного матча «Ромы» с «Миланом». Событийная половина! «Милан» устроился на 0:2 к 22-й минуте — как вам такое начало? Сначала штанга выручила гостей после удара Лоренцо Пеллегрини, но первым на добивании оказался Джанлука Манчини. Центральный защитник забил в пустые ворота с позиции центрального нападающего. К слову, Манчини забил и в первом матче, но тогда он отметился ударом головой после стандарта.

Через 10 минут болельщики «Милана» совсем загрустили. Маттео Габбиа, прерывая прострел соперника, выкатил мяч точно на Пауло Дибалу. Аргентинец снова доказал, что у него волшебная левая нога. Точнейший удар в дальний угол — вынимай! 0:3 по сумме двух матчей — кто-то вообще верил в проход «Милана» после такого провала на первых минутах?

Между голами «Ромы» у гостей был хороший момент. Рубен Лофтус-Чик пробил с рикошетом от газона, но мяч влетел в перекладину. «Милан» свой момент не реализовал, а «Рома» не простила соперника. На 29-й минуте Де Росси снял с игры Ромелу Лукаку. Фактурный бельгиец получил травму и показал жестом, что ему требуется замена. А ещё через пару минут «Рома» осталась вдесятером. Зеки Челик влетел сзади в пятку Рафаэла Леау и увидел перед собой красную карточку. Сложно сказать, тянул ли этот фол на удаление, но Шимон Марциняк не изменил решения.

В концовке первого тайма Де Росси поменял и Дибалу, выпустив вместо него защитника Диего Льоренте. Из тройки основных нападающих «Ромы» на второй тайм вышел только Стефан Эль-Шаарави. Надо отметить, что после удаления хозяева не паниковали. Они сохранили построения и спокойно доиграли до перерыва. «Милан» же не поставил перед соперником каких-то неразрешимых задач.

После перерыва гости владели мячом, но столичная команда спокойно отбивалась. К 75-й минуте «Милан» нанёс 16 ударов, но только один из них пришёлся в створ. Очень показательно! Гостям нужно было забивать три, а они отличились всего один раз. Леау здорово навесил, а Габбиа головой вбил мяч в ближний угол. А уже в добавленное время Тео Эрнандес откровенно ударил по ногам Эль-Шаарави и увидел перед собой красную карточку. Правда, после повтора Марциняк заменил её на жёлтую.

«Милан» дважды обыграл «Рому» в нынешнем сезоне в Серии А, но в Лиге Европы всё поменялось в другую сторону. Де Росси сделал то, что не смог сделать в этом сезоне Жозе Моуринью. Плюс год назад португалец остановился в шаге от победы в Лиге Европы. А какого результата добьётся Де Росси? Следующий соперник «Ромы» — не проигравший ни одного матча в сезоне «Байер». Будет интересно!