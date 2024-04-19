Юрген Клопп назвал АПЛ лучшей лигой в мире.

«Ливерпуль» проиграл «Аталанте» (общий счет – 1:3) в четвертьфинале Лиги Европы.

Все клубы АПЛ выбыли из Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне. На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов проиграли «Манчестер Сити» и «Арсенал». Кроме «Ливерпуля», в Лиге Европе выступления завершил «Вест Хэм».