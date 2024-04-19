Расписание 1/2 финала Лиги Европы: даты, время начала матчей

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались французский «Марсель» и португальская «Бенфика». Игра проходила на стадионе «Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 1:0 (2:2 по сумме двух матчей). В серии пенальти победу одержал «Марсель» (4:2), который стал последним участником 1/2 финала Лиги Европы.

© пресс-служба Лиги чемпионов УЕФА

Расписание матчей 1/2 финала Лиги Европы:

первые матчи:

«Рома» — «Байер» (2 мая, 22:00 мск.);

«Марсель» — «Аталанта» (2 мая, 22:00 мск.);

ответные матчи:

«Байер» — «Рома» (9 мая, 22:00 мск.);

«Аталанта» — «Марсель» (9 мая, 22:00 мск.).

Действующим обладателем трофея является «Севилья», которая в финале прошлого розыгрыша обыграла итальянскую «Рому». Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказалась испанская команда — 4:1.