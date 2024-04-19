Де Росси высказался о полуфинале Лиги Европы

Де Росси о полуфинале ЛЕ: «Мы играли с «Миланом» на равных, мало кто ждал от «Ромы» победы. Горжусь, что я тренер такой команды»
Тренер «Ромы» Даниэле де Росси высказался о выходе в полуфинал Лиги Европы.
Римляне одержали победу над «Миланом» на стадии 1/4 финала (1:0, 2:1) и вышли в следующий раунд. В полуфинале они встретятся с «Байером».
«Чтобы обыграть «Милан», нам нужно было сыграть безупречно. Нам нужна была сила духа, так как, когда мы остались вдесятером, мы должны были играть интенсивно, но умно и тактически грамотно. Просто носиться недостаточно.Я по-настоящему горжусь тем, что являюсь тренером такой команды. Это было нелегко, так как «Милан» – очень сильная команда, которая играет в хороший футбол. Вчера мы видели, что даже мадридский «Реал» уходил в оборону, мы тоже сделали это, когда был подходящий момент.Честно говоря, я думаю, что противостояние было равным. Мы никогда не испытывали такого сильного давления, за исключением последних 15 минут первого матча, а в ответной игре мы остались в меньшинстве.Мы чувствовали, что, возможно, мы в чем-то их превосходили, но нельзя сказать, что «Милан» играл плохо на протяжении двух матчей.Учитывая, что в последние годы «Милан» почти всегда обыгрывал нас, мало кто ожидал от нас победы, поэтому тот факт, что мы играли на равных, – уже достижение», – сказал Де Росси.
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Де Росси о полуфинале ЛЕ: «Мы играли с «Миланом» на равных, мало кто ждал от «Ромы» победы. Горжусь, что я тренер такой команды»
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