Широков осудил поведение иностранных тренеров в России

Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Роман Широков, ныне занимающий должность генерального директора раменского «Леон Сатурна», высказался о неуважении со стороны иностранных тренеров в России. По его словам, главный тренер «Родины» Франк Артига не считает нужным изучать русский язык, что Широков считает неуважением.

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