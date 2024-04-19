Стало известно об уходе Дзюбы из «Локомотива»

Гурцкая: Дзюба уходит из «Локомотива», это не фейк
Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил информацию о том, что российский нападающий Артём Дзюба покинет московский «Локомотив» по окончании нынешнего сезона.
— Слышали, что Дзюба уходит из «Локомотива»? Фейк или нет?
— Нет, не фейк.
— И куда он? В Китай?
— Не знаю, если возьмут его. Но из «Локомотива» уходит.
— А почему? Что не так?
— А что так-то (смеётся)? Уже давно что-то не так. Они его брали, чтобы он был первым нападающим. Сейчас они понимают, что сидя на лавке, он будет вред приносить. Поэтому они будут искать первого нападающего, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».
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