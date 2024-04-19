Стало известно, кто заменит Абаскаля в «Спартаке» до конца сезона

Возглавляющий «Спартак» Владимир Слишкович может задержаться в должности исполняющего обязанности главного тренера красно-белых до конца нынешнего сезона, сообщает Metaratings.

© Чемпионат.com

По информации источника, срок работы Слишковича в клубе зависит от переговоров с новым главным тренером. Отмечается, что при Владимире атмосфера в стане красно-белых наладилась. Напомним, Владимир Слишкович временно возглавил «Спартак» после отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

По состоянию на сегодняшний день красно-белые располагаются на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Ростовом» на выезде. Игра состоится 21 апреля и начнётся в 20:30 по московскому времени.