Широков назвал главную проблему в обучении российских футболистов
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, какую проблему видит у российских футболистов.
— Технически все футболисты неплохо оснащены. Но есть проблема — у нас на это мало обращают внимание — все принимают мяч стоя! Если пресловутые иностранцы стараются принять мяч в движении, чтобы дальше была возможности уйти вправо или влево, то наши принимают мяч с места. Только потом они начинают движение, а это уже упущенное время и возможность. Я бы посоветовал всем детским тренерам развивать скоростную технику — может, тогда у игроков будет прогресс, — заявил Широков в интервью «Чемпионату».