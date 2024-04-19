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Широков назвал главную проблему в обучении российских футболистов

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, какую проблему видит у российских футболистов.

Широков назвал главную проблему в обучении российских футболистов
© Матч ТВ
— Технически все футболисты неплохо оснащены. Но есть проблема — у нас на это мало обращают внимание — все принимают мяч стоя! Если пресловутые иностранцы стараются принять мяч в движении, чтобы дальше была возможности уйти вправо или влево, то наши принимают мяч с места. Только потом они начинают движение, а это уже упущенное время и возможность. Я бы посоветовал всем детским тренерам развивать скоростную технику — может, тогда у игроков будет прогресс, — заявил Широков в интервью «Чемпионату».