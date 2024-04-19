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Сергей Семак: «Главная проблема судейства – арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но пропускают нарушения»

Сергей Семак назвал главную проблему футбольных арбитров в РПЛ.

Семак назвал главную проблему футбольных арбитров в РПЛ
© Sports.ru

Судья Владислав Безбородов назначен на матч 25-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом».

«С Безбородовым мы пересекались на поле много раз. Я считаю его квалифицированным арбитром. Мне кажется, главная проблема российского судейства в том, что многие арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но вместе с этим пропускают нарушения. Нужно отличать нарушения от единоборств», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
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