Нагельсман продлит контракт с Немецким футбольным союзом

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман продлит истекающее этим летом соглашение с Немецким футбольным союзом. Специалист заключит контракт до лета 2026 года. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Кристиан Фальк в социальной сети X (ранее Twitter).

© Чемпионат.com

Напомним, сборную Германии Нагельсман возглавил в сентябре прошлого года, заключив контракт до лета 2024-го. Ранее 36-летний специалист возглавлял «Баварию», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм». Раннее сообщалось, что в услугах Юлиана заинтересован английский «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».

Этим летом в Германии пройдёт чемпионат Европы по футболу. Подопечные Юлиана Нагельсмана начнут свой путь на турнире с группы A. Соперниками немецкой команды станут Шотландия, Венгрия и Швейцария.