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Стало известно, от чего зависит будущее Лички в «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов высказался о перспективах чешского специалиста Марцела Лички на посту главного тренера бело-голубых. В комментарии Legalbet он выразил мнение, что определяющим для наставника, чей контракт заканчивается 30 июня 2024 года, будет ближайший месяц.

Стало известно, от чего зависит будущее Лички в «Динамо»
© globallookpress.com
«Насчет контракта Лички, то это надо подождать конца сезона, на каком месте закончит «Динамо». Там уже руководство будет смотреть, оставлять Личку или нет. Ближайший месяц будет для тренера определяющим», — считает Колыванов.

Эксперт подчеркнул, что недавняя серия из трех поражений не могла не сказаться на команде негативно. Вместе с тем, он не стал комментировать слухи о том, что Личка потерял контроль над раздевалкой. Он призвал «Динамо» собраться с духом и сделать все, чтобы изменить ситуацию.

17 апреля «Динамо» в гостях победило бывшую команду Лички «Оренбург» со счетом 4:2 и вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России, где сыграет со «Спартаком», этот матч состоится 1 мая. В Российской премьер-лиге (РПЛ) бело-голубые после 23 туров набрали 38 очков и идут на третьем месте, на девять баллов отставая от лидирующего «Зенита». Ближайший матч команда проведет в воскресенье, 21 апреля, в Нижнем Новгороде против местного «Пари НН».

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