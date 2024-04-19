Экс-игрок ЦСКА рассказал, что решило судьбу матча «Барселона» — ПСЖ

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов заявил, что удаление Рональда Араухо в матче с французским «ПСЖ» помешало каталонской «Барселоне» пройти в 1/2 финала Лиги чемпионов, передает «Евро-Футбол.Ру».

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«После красной карточки Араухо шансы «Барселоны» были минимальны. Несмотря на то что она сначала вела в счете. У «ПСЖ» сильная атака с индивидуально сильными футболистами, здорово обыгрывающими один в один», — сказал Попов.

Встреча прошла в Барселоне на Олимпийском стадионе в присутствии 50 309 зрителей и завершилась волевой победой гостей со счетом 4:1. В составе победителей в первом тайме отличился Усман Дембеле с передачи Брэдли Баркола. Во втором тайме поочередно забили Витинья и Килиан Мбаппе, сначала реализовавший пенальти, а затем завершивший на 89-й минуте контратаку своей команды.

Первая игра, прошедшая 10 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Барселоны».