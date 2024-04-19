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Роман Широков назвал три клуба РПЛ, которым симпатизирует больше всего

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков назвал три клуба Российской Премьер-Лиги, которым симпатизирует больше всего. Он выделил тройку команд, в составе которых выступал в бытность футболистом.

Широков назвал три клуба РПЛ, которым симпатизирует больше всего
© Чемпионат.com
«Плюс-минус равномерно испытываю симпатию к «Зениту» и ЦСКА — всё-таки я воспитанник армейцев. В «Зените» я провёл прекрасные шесть лет. Своей семейной атмосферой в то время мне близок и «Краснодар», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, Широков завершил игровую карьеру в 2016 году. За свою карьеру он выступал за «Зенит», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и ряд других российских клубов. За сборную России Широков провёл 57 матчей, забив 13 голов. На данный момент Широков занимает пост генерального директора клуба Второй лиги «Леон Сатурн».

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