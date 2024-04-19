Стали известны перспективы Аршавина в тренерской карьере

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков заявил, что из Андрея Аршавина может получится хороший тренер, передает «Чемпионат».

«Самое главное, чтобы ему самому было интересно. При этом некоторые моменты он знает лучше нас. Что-то подсказывает — у него был опыт получения лицензии С», — сказал Широков.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

Сейчас Аршавин является членом правления петербургского «Зенита».