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Стали известны перспективы Аршавина в тренерской карьере

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков заявил, что из Андрея Аршавина может получится хороший тренер, передает «Чемпионат».

Стали известны перспективы Аршавина в тренерской карьере
© globallookpress.com
«Самое главное, чтобы ему самому было интересно. При этом некоторые моменты он знает лучше нас. Что-то подсказывает — у него был опыт получения лицензии С», — сказал Широков.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

Сейчас Аршавин является членом правления петербургского «Зенита».

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