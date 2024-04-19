«Эгриси» нанес на новую форму знаменитую фразу Василия Уткина

Футбольный клуб «Эгриси», выступающий в Медийной футбольной лиге, презентовал форму на пятый сезон турнира. Так, на новой игровой экипировке нанесена культовая фраза Васили Уткина, которой он заканчивал свои репортажи: «Играйте в футбол». Легендарный спортивный журналист являлся президентом «Эгриси» до самой смерти.

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Василий Уткин скончался 19 марта на 53-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Василий Уткин получил известность благодаря работе на НТВ, где вёл программу «Футбольный клуб», и на НТВ+, где комментировал футбольные матчи. Журналист стал владельцем медиафутбольного клуба «Эгриси» в 2017 году. Команда участвовала во втором, третьем и четвёртом сезонах Медиалиги, а сейчас играет в пятом.