Тухель покинет «Баварию», даже если ему предложат остаться

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что покинет мюнхенский клуб, даже если руководство предложит ему остаться.

© Чемпионат.com

«Что, если «Бавария» попросит меня остаться после того, как Нагельсман продлил контракт со сборной Германии? У меня есть соглашение с клубом о расторжении контракта в июне, и оно остаётся в силе», — приводит слова Тухеля известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023. Контракт, который рассчитан до июня 2025 года, будет расторгнут уже этим летом.