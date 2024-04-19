В европейском клубе заявили, что хотели бы пригласить Дзюбу

Главный тренер «Зриньски» Желько Петрович рассказал о желании иметь в команде нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Вообще у нас уже есть 33-летний Неманья Билбия, забивший за карьеру более 160 голов. И молодой форвард тоже есть. Но мне нравится Дзюба, для нас он был бы топ-футболистом, конечно. Мне он всегда нравился. Вопрос только в зарплате. Того, что мы могли бы ему предложить, хватило бы лишь, чтобы удержать Артема на 3-4 дня в «Зриньски», — сказал Петрович.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.