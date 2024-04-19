Игрок ЦСКА уедет в сборную Узбекистана сразу после матча со «Спартаком»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что полузащитник армейцев Аббосбек Файзуллаев уедет в сборную Узбекистана U23 сразу после матча РПЛ со «Спартаком», который состоится 25 апреля.

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