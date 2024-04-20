Игорь Семшов оценил итоги матча «Краснодар» — «Факел»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в эфире «Матч ТВ» сказал, что «Краснодар» одержал заслуженную победу в матче чемпионата России с воронежским «Факелом».

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«Краснодар» в пятницу дома в матче 25‑го тура МИР РПЛ обыграл «Факел» со счетом 2:0. Краснодарская команда с 46 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, уступая одно очко лидирующему «Зениту» (47), который имеет матч в запасе.