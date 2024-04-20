Игорь Семшов оценил итоги матча «Краснодар» — «Факел»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в эфире «Матч ТВ» сказал, что «Краснодар» одержал заслуженную победу в матче чемпионата России с воронежским «Факелом».
«Краснодар» в пятницу дома в матче 25‑го тура МИР РПЛ обыграл «Факел» со счетом 2:0. Краснодарская команда с 46 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, уступая одно очко лидирующему «Зениту» (47), который имеет матч в запасе.
— Заслуженная победа. У «Краснодара» было достаточно шансов забить, были и штанга, и перекладина. «Краснодар» играл с преимуществом, «Факел» в первом тайме ничего не создал. А во втором тайме у «Факела» был прекрасный момент, могли сравнять счет. «Краснодар» уверенно выиграл, наиграл на победу. При удачном стечении обстоятельств «Факел» мог увезти ничью, — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».