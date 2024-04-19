У бывшего клуба Слуцкого оказался минус балл в таблице

Бывший клуб российского футбольного тренера Леонида Слуцкого «Витесс» получил штраф в 18 очков от независимого лицензионного комитета Королевского футбольного союза Нидерландов за нарушение лицензионных правил. Об этом клуб сообщил на своем сайте.

После штрафа в активе клуба оказался минус один балл — это опустило «Витесс» на последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Таким образом, из-за штрафа клуб не сможет сохранить место в высшем дивизионе чемпионата страны.

Причиной для наказания стало многократное нарушение «Витессом» лицензионных правил. При этом в клубе уточнили, что не станут подавать апелляцию, но постараются сохранить лицензию — ранее появилась информация, что у клуба могут отнять лицензию, что привело бы к полному закрытию клуба.

Ранее Слуцкий был признан лучшим тренером месяца в чемпионате Китая.