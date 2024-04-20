Нападающий «Балтики» описал Сергея Игнашевича тремя словами

Нападающий «Балтики» Алекс Фернандес описал главного тренера команды Сергея Игнашевича тремя словами.

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«Мотивация, характер, надёжность. Он знает, что нужно от конкретного футболиста», — рассказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

– В России реже позволяют показывать дриблинг, чем в Бразилии?

– Нужно просто знать, когда это делать. Если ты оказался в атаке один на один с защитником, то необходимо делать разницу.

Фернандес перешёл в «Балтику» из болгарского «Черно Море» в феврале 2024 года. Сумма трансфера составила € 850 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 800 тыс.

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл 8 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.