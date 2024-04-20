«Аталанта» намерена продлить контракт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини, сообщил в социальных сетях журналист Николо Скира. По его данным, руководство итальянского клуба готово предложить 66‑летнему специалисту соглашение до 2026 года с опцией продления до 2027‑го. Некоторые ведущие команды проявляют интерес к тренеру, но генеральный директор бергамасков Лука Перкасси рассчитывает его сохранить. «Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 51 очко в 31 матче. За команду выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года, специалист дважды признавался тренером года в Италии. Прямые трансляции матчей чемпионата Италии смотрите на каналах группы «Матч!», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.