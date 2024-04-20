Стал известен фаворит гонки за должность тренера «Спартака»

Владимир Ивич и Паскаль Янсен являются двумя главными кандидатами на пост главного тренера «Спартака», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомого с ситуацией.

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«Выбирать нового тренера будет член совета директоров клуба — Павел Жданов. Именно Жданов осуществляет операционное управление клубом. На данный момент вариант с Ивичем Жданову нравится чуть больше, чем Янсен, которого предложил Амарал. Вариант с назначением кого-то из пары Черчесов или Карпин Жданову наоборот не видится правильным», — сказал источник «Чемпионата».

В марте «Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича.

Абаскаль не стал прощаться с футболистами «Спартака» после отставки

Нидерландский тренер Паскаль Янсен возглавлял «АЗ Алкмар» с 2020 по 2024 г. 51-летний специалист находится без работы с января 2024 года.

Гильермо Абаскаль был уволен после поражения «Спартака» в матче 24-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Единственный мяч в этой игре забил марокканский защитник Яхья Аттият-Аллах.

Испанский специалист возглавлял московский клуб с июля 2022 года. И.о главного тренера «Спартака» был назначен ассистент Абаскаля – Владимир Слишкович.

Под руководством Слишковича «Спартак» провел ответный матч 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Зенита» (0:0).

После 23 туров «Спартак» занимает 7-е место в РПЛ с 35 очками. «Сочи» замыкает турнирную таблицу с 18 очками.

В следующем матче чемпионата России «Спартак» сыграет на выезде против «Ростова». Игра состоится 21 апреля. Начало встречи – 20:30 по московскому времени