Иностранный футболист рассказал об опасениях из-за переезда в Россию
Бразильский нападающий калининградской «Балтики» Алекс Фернандес рассказал об опасениях из-за переезда в Россию. Его слова приводит «Чемпионат».
«Новый язык, новый климат, но сейчас уже привыкли и чувствуем себя хорошо. Можем сходить в магазин за продуктами, больше понимания по еде и разным местам в городе», — заявил иностранный футболист.
Он добавил, что в Калининграде мало кто говорит по-английски.
Фернандес перешел в «Балтику» из болгарского «Черно море» в феврале 2024 года. Сумма трансфера составила 850 тысяч евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
25 января чилийский полузащитник московского ЦСКА Виктор Давила оценил безопасность жизни в России. Он заявил, что у него есть определенная озабоченность, однако он прекрасно понимает, что Россия — одна из самых безопасных стран мира.
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