Иностранный футболист рассказал об опасениях из-за переезда в Россию

Бразильский нападающий калининградской «Балтики» Алекс Фернандес рассказал об опасениях из-за переезда в Россию. Его слова приводит «Чемпионат».

«Новый язык, новый климат, но сейчас уже привыкли и чувствуем себя хорошо. Можем сходить в магазин за продуктами, больше понимания по еде и разным местам в городе», — заявил иностранный футболист.

Он добавил, что в Калининграде мало кто говорит по-английски.

Фернандес перешел в «Балтику» из болгарского «Черно море» в феврале 2024 года. Сумма трансфера составила 850 тысяч евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

25 января чилийский полузащитник московского ЦСКА Виктор Давила оценил безопасность жизни в России. Он заявил, что у него есть определенная озабоченность, однако он прекрасно понимает, что Россия — одна из самых безопасных стран мира.