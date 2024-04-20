Один претендент выбыл из гонки за место тренера «Спартака»

Руководство московского ФК «Спартак» не планирует назначать на должность главного тренера клуба голландского специалиста Паскаля Янсена. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

«Спартак» в воскресенье, 14 апреля, объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович.

Источник отметил, что приглашение Янсена «считается маловероятным развитием событий».

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Напомним, что 51-летний Паскаль Янсен много лет работал в нидерландских клубах. В частности, в период с 2020 по 2024 год он являлся главным тренером «АЗ Алкмаар».