Встреча "Локомотива" и "Рубина" в 25-м туре РПЛ закончилась ничьей

Казанский "Рубин" и московский "Локомотив" в матче 25-го тура РПЛ не выявили сильнейшего - 1:1.

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В Казани местный "Рубин" принимал "Локомотив" без удаленного в предыдущем туре главного тренера команды Рашида Рахимова. Его обязанности исполнял бывший игрок клуба Олег Кузьмин.

В первом тайме команды обменивались забитыми мячами. Открыли счет хозяева. На 21-й минуте отличился Валентин Вада.

В конце стартовой 45-минутки Дмитрий Баринов смог восстановить равенство.

На 78-й минуте матча хозяева остались вдесятером после удаления защитника Рустама Ашурматова, которому арбитр встречи Евгений Кукуляк показал прямую красную карточку.

Но в оставшееся время счет на табло так и не изменился. "Локомотив" набрал 38 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ, "Рубин" - девятый с 33 очками.