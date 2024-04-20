Экс-игрок «Локомотива» Идову хотел бы стать тренером

Бывший защитник «Локомотива» и «Химок» Брайн Идову ответил на вопрос, не хотел ли бы он остаться в футболе в какой-либо должности.

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«Были мысли, что если не играть профессионально, потому что ещё могу туда вернуться, поскольку не закончил карьеру, то вижу себя тренером. Агентом или менеджером не хочу быть, потому что слишком много стресса. У тренера, конечно, тоже, но мне было бы это интересно», — приводит слова Идову «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, на текущий момент Идову является футболистом медиафутбольной команды ФК «10».

Защитник выступал за московский «Локомотив» с 2018 по 2021 год. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.