Нападающий «Балтики» Фернандес заявил, что думал о завершении карьеры

Нападающий «Балтики» Алекс Фернандес рассказал, что у него был тяжелый период, когда он всерьез задумывался о завершении профессиональной карьеры в футболу.

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13 марта в игре 24‑го тура чемпионата России с «Ахматом» (7:1) футболист отметился хет‑триком.

— В вашей карьере был тяжёлый период?

— Да, когда не получалось пробиться. Казалось, что всё идёт не так. Даже была мысль уйти из футбола, но она достаточно быстро ушла из моей головы. Теперь я о таком даже не задумываюсь. Хотя, когда я только приехал в Болгарию, у меня не было опыта выступления во взрослом футболе. И первые шесть месяцев было тяжеловато, но потом начал играть и забивать. Затем ещё один сезон, в котором были удачные матчи. А там и интерес «Балтики» появился. Теперь мне намного проще. Я уже адаптирован к европейскому футболу, — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

В субботу калининградская команда в рамках 25‑го тура обыграла «Крылья Советов» (2:1). Фернандес не отметился результативными действиями и был заменен на 72‑й минуте встречи.