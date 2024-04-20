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Магуайр остался единственным здоровым центральным защитником «МЮ» перед матчем КА

Завтра, 21 апреля, состоится матч 1/2 Кубка Англии между «Ковентри Сити» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия). Гарри Магуайр — единственный центральный здоровый защитник «красных дьяволов», который сможет принять участие в матче против «Ковентри Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Магуайр остался единственным здоровым центральным защитником «МЮ» перед матчем КА
© Чемпионат.com

Из-за мышечного повреждения матч пропустят Рафаэль Варан и Джонни Эванс; Лисандро Мартинес с начала апреля выбыл с растяжением задней поверхности бедра (вернётся в начале мая), а Виктор Линделёф получил травму подколенного сухожилия (вернётся в конце апреля). Защитник Камблава Вилли также получил повреждение на этой неделе.

Сообщается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг наигрывает на этой позиции номинального полузащитника Каземиро.

Футбол
Гарри Магуайр
Фабрицио Романо
Виктор Линделеф
Джонни Эванс
Рафаэль Варан
Манчестер Юнайтед
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