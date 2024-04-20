«Бавария» разгромила «Унион» – 5:1. Мюллер сделал дубль

«Бавария» разгромила «Унион» в 30-м туре Бундеслиги – 5:1.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Леон Горетцка открыл счет на 29-й минуте, Харри Кейн упрочил преимущество гостей в компенсированное к первому тайму время. Во второй половине игры Томас Мюллер сделал дубль, Матис Тель отличился одним голом. Йорб Вертессен отыграл один мяч на 91-й минуте.

Горетцка, Кейн и Тель также записали на свой счет по одной результативной передаче.

Унион – Бавария 1:5 (0:2, 1:3)

Дата проведения: 20 апреля, 19.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»

Голы:

0:1 – 29 Горетцка, 0:2 – 45+1 Кейн, 0:3 – 53 Мюллер, 0:4 – 61 Тель, 0:5 – 66 Мюллер, 1:5 – 90 Вертессен.