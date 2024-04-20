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Футболисты ЦСКА в меньшинстве проиграли "Ахмату" в матче чемпионата России

Московский ЦСКА со счетом 1:2 уступил грозненскому "Ахмату" в домашнем матче 25-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА вдевятером проиграл «Ахмату» в матче 25-го тура РПЛ
© ТАСС

В составе победителей забитыми мячами отметились Мохамед Конате (79-я минута) и Бернард Бериша (87). У проигравших гол забил Федор Чалов (63, с пенальти).

ЦСКА завершал встречу вдевятером после удалений защитников Виллиана Роши (19) и Игоря Дивеева (90). Из-за дисквалификации они не сыграют в следующем туре против московского "Спартака", также в матче с красно-белыми из-за перебора желтых карточек не сможет принять участие полузащитник Аббосбек Файзуллаев. Хавбек получил предупреждение спустя 7 минут после начала встречи.

Футбол
Виллиан Роша
Игорь Дивеев
Федор Чалов
Бернард Бериша
Мохамед Конате
ЦСКА
Спартак
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