Тренер ЦСКА Федотов объяснил, почему Акинфеев не сыграл в матче с "Ахматом"

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп хорошо проявил себя в предыдущих матчах, поэтому было принято решение выпустить его на игру с грозненским "Ахматом" вместо капитана команды Игоря Акинфеева. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

20 апреля ЦСКА на своем поле проиграл "Ахмату" со счетом 1:2.

"Слава [Тороп] хорошо себя проявил, логично было оставить. Я думаю, что сегодня он также не дал в этом плане каких-то поводов усомниться. Игорь [Акинфеев] здоров, готов. Очень напряженная игра, всем придется в этой ситуации проявлять себя с лучшей стороны. Мы всегда готовим вратарей, это процесс, всегда должен быть надежный тыл", - сказал Федотов.

После 25 матчей ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. Петербургский "Зенит" возглавляет таблицу, набрав 47 очков. Вторым идет "Краснодар" (46). 25 апреля ЦСКА встретится со столичным "Спартаком" в рамках 21-го тура РПЛ.