«Разбрасывал бутсы, кричал». Касорла – о первом матче под руководством Хави

Испанский футболист Санти Касорла рассказал о первом матче под руководством Хави в «Аль-Садде».

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«Хави удивил меня. Будучи игроком, он никогда не повышал голос, а теперь… В первый день мы проигрывали. Я видел, как он разбрасывал бутсы, ругался, кричал. Я думаю: «Кто-то поменял парня, которого я знал, на кого-то другого». Позже я спросил: «Хави, что с тобой сегодня случилось?!» Он говорит: «Я полностью изменился. Если ты этого не сделаешь, раздевалка тебя не будет уважать», — приводит слова Касорлы The Guardian.

Напомним, Хави возглавлял «Аль-Садд» с 2019 по 2021 год. Под его руководством команда провела 96 матчей, в которых одержала 66 побед. В 2021 году специалист подписал контрактное соглашение с «Барселоной», которое рассчитано до 2024 года.