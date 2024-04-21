«Арсенал» установил собственный статистический рекорд в матчах АПЛ

Лондонскому «Арсеналу» впервые в истории удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в шести выездных подряд матчах английской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Squawka.

По информации источника, победа «Арсенала» в игре 34-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» со счётом 2:0 стала для «канониров» личным рекордом в рамках выездных матчей турнира.

Отметим, ранее ворота команды Микеля Артеты в гостевых встречах не смогли поразить «Брайтон» (3:0), «Манчестер Сити» (0:0), «Шеффилд Юнайтед» (6:0), «Бёрнли» (5:0) и «Вест Хэм» (6:0).

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 33 матча